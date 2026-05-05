СК подтвердил информацию о погибших в Чебоксарах в результате атаки

СК России: есть погибшие и пострадавшие в результате атаки на Чебоксары

Пресс-служба Следственного комитета России подтвердила, что в результате атаки на Чебоксары и Чебоксарский округ в Чувашии есть погибшие.

«По сообщениям органов исполнительной власти, Вооруженные формирования Украины атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие», — говорится в публикации.

Там отметили, что СК РФ займется расследованием преступлений Киева против мирных жителей Донецкой народной республики, Брянской и Белгородской областей, а также Чувашии.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Чебоксарах в результате удара беспилотника по многоэтажному дому погиб один человек.

Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки БПЛА повредили торговый центр. Около 01:30 мск Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о нескольких взрывах в городе. По данным канала, в одном из районов был виден дым.

Утром 5 мая дрон влетел в жилую многоэтажку. В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. Что происходит в столице Чувашии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.