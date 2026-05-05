Жертвой атаки БПЛА на многоэтажку в Чебоксарах стал один человек

В Чебоксарах в результате удара беспилотника по многоэтажному дому погиб один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, число пострадавших увеличилось до 16. Пять человек получили осколочные ранения, в том числе от стекла. Еще троих госпитализировали с черепно-мозговыми травмами, остальных осматривают врачи.
Также сообщается, что в дом врезался беспилотник типа «Лютый», боевая часть которого составляет около 60 кг.
Украина дважды атаковала Чебоксары: ночью обломки БПЛА повредили торговый центр. Около 01:30 мск Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о нескольких взрывах в городе. По данным канала, в одном из районов был виден дым.
Утром 5 мая дрон влетел в жилую многоэтажку. В городе приостановлена работа общественного транспорта, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение.
