Аэропорт Чебоксар возобновил работу

В аэропорту Чебоксар сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации, советник руководителя ФАВТ Артем Кореняко.

Он уточнил, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Этим утром в Чебоксарах беспилотник влетел в жилой дом. По данным очевидцев, дрон попал в квартиру на шестом этаже, в результате чего выбило стекла. Жителей дома эвакуируют. Предварительно, повреждено не менее восьми квартир.

Утром 5 мая Министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников над российскими регионами.

Беспилотники ликвидированы над Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской, Орловской, Тульской, Тверской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областями, а также на подлете к Москве, над Крымом, Краснодарским краем и Татарстаном. Еще вражеские дроны сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее два московских аэропорта из-за ограничений не смогли принять девять самолетов.

 
