Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Чебоксарах

SHOT: в Чебоксарах дрон попал в квартиру на шестом этаже многоэтажки

В Чебоксарах беспилотник влетел в жилой дом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным очевидцев, дрон попал в квартиру на шестом этаже, в результате чего выбило стекла. Жителей дома эвакуируют. Предварительно, повреждены не менее восьми квартир.

Накануне мирный житель и сотрудник МЧС пострадали в Шебекинском и Борисовском округах Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что в населенном пункте Красная Поляна от удара дрона загорелся дом. Во время тушения сотрудники МЧС были атакованы беспилотником, один из них получил ранение.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что атаке одного из БПЛА подверглось здание в районе Мосфильмовской улицы. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб. Глава города подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

