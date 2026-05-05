В Подмосковье нашли погибшую школьницу из многодетной семьи

В подмосковных Химках около одного из домов обнаружили тело 11-летней девочки. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, погибшая девочка была из многодетной семьи, где ее воспитывала мать-одиночка. Предположительно, девочка выпала из окна.

До этого в Омске ребенок, оставшийся без присмотра, упал с высоты. Трагический инцидент произошел в многоэтажном доме, расположенном на улице Багратиона. Трехлетний мальчик, которого оставили дома одного, выпал из окна квартиры на четвертом этаже. В результате ребенок получил травмы, его госпитализировали.

Подобный инцидент случился в Тверской области, где трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, но его не спасли. По данным правоохранителей, ребенок находился в комнате один, открыл окно и выпал из него.

Ранее в Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли шестилетнюю девочку без признаков жизни.