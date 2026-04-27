В Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли шестилетнюю девочку без признаков жизни

В Екатеринбурге следователи возбудили дело после того, как семилетняя девочка выпала из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел на улице Шефской. Предварительно, ребенок оказался в комнате один, без взрослых. В какой-то момент несовершеннолетняя облокотилась на москитную сетку и выпала.
Как рассказали в полиции, в момент произошедшего мать готовила еду на кухне. Девочку обнаружили внизу без признаков жизни.
По данным kp.ru, девочка получила травмы головы и туловища, так как она ударилась о бетонную плиту.
Как рассказали местные жители, о падении дочери мать узнала от соседей. Некоторое время назад она хотела купить специальные заглушки для окон, так как считала дочь гиперактивной, но сделать этого не успела.
Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. В СК напомнили, что не стоит оставлять ребенка одного в помещениях, где есть открытые окна.
