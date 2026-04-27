Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли

В Тверской области СК возбудил уголовное дело после падения трехлетнего ребенка из окна многоэтажки, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 26 апреля в городе Кимры. По данным прокуратуры, мальчик находился в комнате один, открыл окно и упал с высоты пятого этажа. В момент происшествия мать была в другой комнате.

Несовершеннолетнего с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти его медики не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого двухлетний ребенок остался дома со старшей сестрой и выпал из окна в Иркутске. Мать оставила дома сына и четырехлетнюю дочь. Оставшись без присмотра, ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Мальчик выжил, он госпитализирован.

Ранее в Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли шестилетнюю девочку без признаков жизни.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
