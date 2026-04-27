Трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли

В Тверской области трехлетний ребенок выпал из окна и не выжил

В Тверской области СК возбудил уголовное дело после падения трехлетнего ребенка из окна многоэтажки, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 26 апреля в городе Кимры. По данным прокуратуры, мальчик находился в комнате один, открыл окно и упал с высоты пятого этажа. В момент происшествия мать была в другой комнате.

Несовершеннолетнего с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти его медики не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого двухлетний ребенок остался дома со старшей сестрой и выпал из окна в Иркутске. Мать оставила дома сына и четырехлетнюю дочь. Оставшись без присмотра, ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Мальчик выжил, он госпитализирован.

Ранее в Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли шестилетнюю девочку без признаков жизни.