В Омске трехлетний мальчик остался один дома и выпал из окна многоэтажки
В Омске ребенок, оставшийся без присмотра, упал с высоты. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в многоэтажном доме, расположенном на улице Багратиона. Трехлетний мальчик, которого оставили дома одного, выпал из окна квартиры на четвертом этаже.

В результате ребенок получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

До этого трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли. По данным правоохранителей, мальчик находился в комнате один, открыл окно и выпал из него. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приморье ребенок выпал из кузова грузовика и не выжил.

 
