Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Чебоксарах после атаки БПЛА развернули оперативный штаб и ПВР

Трофимов: в Чебоксарах после атаки дронов ВСУ организовали оперштаб и ПВР
Сергей Аверин/РИА Новости

Власти Чебоксар в экстренном порядке организовали пункт временного размещения (ПВР) для жителей города, пострадавших от атаки украинских беспилотников. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Станислав Трофимов.

«На базе школы № 57 организован пункт временного содержания людей. Здесь можно получить горячее питание и первую необходимую помощь», — говорится в сообщении.

По словам Трофимова, на месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.

Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщил, что сегодня ночью столица республики подверглась атаке вооруженных сил Украины (ВСУ). Первоначально сообщалось, что в результате налета один человек получил ранения, его жизни ничего не угрожает. Впоследствии минздрав Чувашии уточнил, что пострадавших трое.

Незадолго до этого стало известно, что в результате налета на Чебоксары в городе был поврежден торговый центр. По словам местных жителей, обломки сильно повредили фасад и остекление ТЦ, расположенного на юге города.

Ранее ВСУ повторно атаковали Чебоксары.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!