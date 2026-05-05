В Чебоксарах после атаки БПЛА развернули оперативный штаб и ПВР

Трофимов: в Чебоксарах после атаки дронов ВСУ организовали оперштаб и ПВР

Власти Чебоксар в экстренном порядке организовали пункт временного размещения (ПВР) для жителей города, пострадавших от атаки украинских беспилотников. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Станислав Трофимов.

«На базе школы № 57 организован пункт временного содержания людей. Здесь можно получить горячее питание и первую необходимую помощь», — говорится в сообщении.

По словам Трофимова, на месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.

Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщил, что сегодня ночью столица республики подверглась атаке вооруженных сил Украины (ВСУ). Первоначально сообщалось, что в результате налета один человек получил ранения, его жизни ничего не угрожает. Впоследствии минздрав Чувашии уточнил, что пострадавших трое.

Незадолго до этого стало известно, что в результате налета на Чебоксары в городе был поврежден торговый центр. По словам местных жителей, обломки сильно повредили фасад и остекление ТЦ, расположенного на юге города.

Ранее ВСУ повторно атаковали Чебоксары.