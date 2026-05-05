Минздрав Чувашии раскрыл число пострадавших в Чебоксарах при атаке БПЛА

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотников на Чебоксары. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии, передает ТАСС.

«По оперативной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в городе Чебоксары 5 мая пострадали три человека», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что один из пострадавших находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Еще двое жителей получили легкие травмы, им оказывают помощь амбулаторно.

Ночью 5 мая глава Чувашии Олег Николаев заявил, что украинские войска атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ.

До этого стало известно, что в результате налета на Чебоксары в городе повреждение получил торговый центр. По словам местных жителей, обломки сильно повредили фасад и остекление расположенного на юге города торгового центра.

Ранее в МО РФ пообещали ударить по центру Киева при попытке ВСУ сорвать День Победы.

 
