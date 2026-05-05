Власти Чувашии объявили дистанционное обучение из-за угрозы БПЛА

Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистант из-за угроз атаки беспилотников

Школы Чувашии переведены на дистанционное обучение из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом заявил министр образования республики Дмитрий Захаров.

«Угроза атаки БПЛА! Объявляем дистант в школах и техникумах», — говорится в сообщении.

Кроме того, Захаров рекомендовал родителям временно не приводить детей в детский сад.

Ночью 5 мая глава Чувашии Олег Николаев заявил, что украинские войска атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ.

Незадолго до этого стало известно, что в результате налета на Чебоксары в городе поврежден торговый центр. По словам местных жителей, обломки сильно повредили фасад и остекление расположенного на юге города торгового центра.

По информации Минздрава республики, в результате налетов ранение получили три человека. В ведомстве уточнили, что один из пострадавших находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Еще двое жителей получили легкие травмы, им оказывают помощь амбулаторно.

Ранее в МО РФ пообещали ударить по центру Киева при попытке ВСУ сорвать День Победы.