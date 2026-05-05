Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

При пожаре в Нижегородской области погибли трое взрослых и двое детей

МЧС: при пожаре в частном доме в Нижегородской области погибли пять человек
ГУ МЧС России по Нижегородской области

При пожаре в Нижегородской области погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Возгорание произошло ночью в частном жилом доме в городе Выкса в 160 км от Нижнего Новгорода. Огонь охватил 80 квадратных метров строения. В результате пожара дом сгорел. Погибли пять человек, в том числе два ребенка.

В тушении огня участвовали 17 пожарных и пять единиц специальной техники.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России. Личности погибших устанавливаются.

3 мая стало известно о масштабном пожаре в селе Кучерово Красноярского края, уничтожившим 14 жилых домов.

В тот же день сообщалось, что в селе Новоильинка Томской области сгорели 16 домов.

Ранее в Подмосковье при пожаре в частном доме сгорели бабушка и четверо внуков.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!