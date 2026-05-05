При пожаре в Нижегородской области погибли трое взрослых и двое детей

МЧС: при пожаре в частном доме в Нижегородской области погибли пять человек

При пожаре в Нижегородской области погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Возгорание произошло ночью в частном жилом доме в городе Выкса в 160 км от Нижнего Новгорода. Огонь охватил 80 квадратных метров строения. В результате пожара дом сгорел. Погибли пять человек, в том числе два ребенка.

В тушении огня участвовали 17 пожарных и пять единиц специальной техники.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России. Личности погибших устанавливаются.

3 мая стало известно о масштабном пожаре в селе Кучерово Красноярского края, уничтожившим 14 жилых домов.

В тот же день сообщалось, что в селе Новоильинка Томской области сгорели 16 домов.

Ранее в Подмосковье при пожаре в частном доме сгорели бабушка и четверо внуков.