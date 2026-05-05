Еще в одном регионе объявили ракетную опасность

Губернатор Кухарук: в Югре объявлен режим ракетной опасности
Режим ракетной опасности объявлен на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом рассказал губернатор региона Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

«Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности», — говорится в публикации.

Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие.

5 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) России был сбит беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.

4 мая военный корреспондент Сергей Воробьев прокомментировал попадание украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в здание в районе Мосфильмовской улицы в столице. По мнению журналиста, Москва для Киева — не самоцель. ВСУ пытаются вынудить военно-политическое руководство РФ оттянуть часть средств ПВО с линии боевого соприкосновения и с ключевых промышленных объектов.

Ранее взрывы произошли над Казанью.

 
