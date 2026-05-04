Пьяный россиянин избил женщину и удерживал в подвале

В Ангарске мужчину осудили за то, что он удерживал знакомую в подвале

Суд вынес приговор жителю Иркутской области, который лишил свободы женщину. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Ангарске. По данным следствия, 44-летний мужчина распивал алкоголь вместе со знакомой. Во время конфликта он стал угрожать гостье расправой, после чего избил и закрыл в доме. Спустя непродолжительное время он бросил ее в подвале и закрыл там.

«Когда мужчина уснул, потерпевшей удалось выбраться из подполья и покинуть дом», – сообщается в публикации.

После произошедшего мужчина скрылся, его объявили в розыск. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая незаконное лишение свободы.

Россиянина нашли. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

