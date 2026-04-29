Россиянка сдала полиции преступника и стала жертвой мести

В Саратовской области две женщины из мести избили девушку, выдавшую преступника
В Саратовской области осудили двух женщин за попытку расправы над 25-летней девушкой из Энгельса, которая помогла полиции найти разыскиваемого преступника — своего бывшего сожителя и отца ее ребенка. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Саратовской области Александра Баскакова.

Мужчина был осужден за кражу и получил срок — один год лишения свободы. Он должен был сам явиться в колонию-поселение для отбывания наказания, но не пришел, был объявлен в розыск и скрывался у своих друзей вместе с ребенком. Мать мальчика, Вероника (имя изменено — прим. ред.) хотела забрать сына, поэтому сообщила силовикам местонахождение своего бывшего сожителя.

Вечером 30 сентября 2025 года, после того, как его задержали, Вероника отправилась домой вместе с ребенком. Она попросила сестру вызвать такси, но в машину так и не села, так как в районе улицы Проезжая на девушку напали две подруги беглеца и их знакомый. На глазах у ребенка они отрезали Веронике волосы, силой вернули в дом, заперли ее в погребе и начали избивать, попытались совершить изнасилование, а затем повезли к озеру Став, чтобы утопить.

Руки жертвы мучители связали цепями, шею и рот перетянули веревкой с цепью и сбросили с пешеходного моста в воду. Девушка сумела выбраться на берег, но ее вновь вернули в подвал. Утром ее обнаружил и освободил из заточения друг сестры, которая знала, что Вероника не вернулась домой и начала волноваться. В результате потерпевшая получила черепно-мозговую травму, переломы ребер, ножевое ранение, множественные ушибы и психическое расстройство.

Женщин, напавших на Веронику, признали виновными по ч. 3 ст. 30, п. «б», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Им назначено по 9 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы. Дело их 28-летнего сообщника выделено в отдельное производство, приговор ему пока не вынесен.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!