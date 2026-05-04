РФ запросила результаты исследований после обнаружения хантавируса на лайнере

Роспотребнадзор направил запрос в Нидерланды в связи со случаями хантавируса

Роспотребнадзор в связи со случаями обнаружения хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, направил запрос в профильное ведомство Нидерландов, под флагом которых следует судно. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что запрос был направлен по каналам международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Роспотребнадзор просит предоставить результаты лабораторных исследований.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.

Минимум трех человек не стало на борту MV Hondius. Судно следовало из аргентинской Ушуайи в Кабо-Верде. Один случай заражения хантавирусом уже лабораторно подтвержден, еще пять человек проверяют.

Ранее в США обнаружили очаги хантавируса.