Росстат намерен изменить методику расчета неравенства доходов

Росстат заявил о намерении изменить подход к ежегодному расчету коэффициента Джини, который в мире используется для оценки неравенства граждан страны в доходах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Помимо основной методики, Росстат намерен использовать подход, учитывающий региональную дифференциацию доходов уже после вычета налогов. В материале говорится, что такая оригинальная для статистических служб практика даст возможность существенно улучшить ситуацию с неравенством.

Традиционный способ расчета демонстрирует, что в прошлом году неравенство в России поднялось до рекордных 0,422 (коэффициент Джини принимает значение от 0 до 1, чем он выше, тем сильнее неравенство). На таком уровне показатель с 1995 года находился только один раз — в 2007 году.

Эта динамика не способствует выполнению национальных целей, которые были установлены в 2024 году указом президента России Владимира Путина. Президент требовал снизить показатель до 0,37 к 2030 году и до 0,33 — к 2036-му, однако пока что он продолжает расти.

Однако если использовать альтернативный способ расчета, то коэффициент Джини можно снизить до 0,375, что является близким к целевому значению на 2030 год. В перспективе такой показатель, возможно, станет основным в расчетах.

Эксперты отмечают, что после введения пятиступенчатой шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и механизма семейного налогового вычета ситуация в России с доходами и правда изменилась. В то же время они подчеркивают, что крупнейшие международные институты, в том числе Всемирный банк и Евростат, применяют традиционную методику вычисления индекса, хотя в европейских странах налоги так же дифференцированы в зависимости от дохода.

