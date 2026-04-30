Росстат зафиксировал рекордные зарплаты в табачной отрасли

Semyon Prudiy/Shutterstock/FOTODOM

Производители табачных изделий возглавили рейтинг самых высоких средних зарплат в России за февраль 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В публикации отмечается, что в середине первого квартала 2026 года средний размер заработной платы сотрудников табачной сферы достиг 354,9 тысячи рублей.

Отметку средней зарплаты в 200 тысяч рублей преодолели работники нефтегазовой отрасли, IT, финансового сектора, сфер страхования и авиации.

До этого сообщалось, что средние заработные платы жителей России, занимающих руководящие должности, выросли почти в три раза за последние 10 лет и достигли 178 тыс. рублей. Самые большие зарплаты руководителей были зафиксированы в Чукотском автономном округе и Москве — 337 тыс. рублей и 315 тыс. рублей соответственно. Третье место в списке разделили Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где управляющие зарабатывали по 264 тыс. рублей.

