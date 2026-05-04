Психолог объяснила, стоит ли платить ребенку за хорошие оценки

Родителям не стоит платить ребенку за успехи в учебе, поскольку такое вознаграждение может обернуться проблемами в будущем, в том числе снижением внутренней мотивации. Об этом kp.ru рассказала детский психолог Екатерина Ильичева.

По словам специалиста, материальное вознаграждение может привести к тому, что ребенок начнет учиться не ради знаний, а ради денег и других подарков. При этом если перестать платить школьнику, он может полностью потерять интерес к учебе. Такой подход формирует уверенность, что делать что-либо нужно только за вознаграждение. Подобная позиция негативно влияет на развитие ответственности и самостоятельности.

Психолог подчеркнула, со временем появится необходимость в большем материальном поощрении для поддержания такого же эффекта. При этом ученик начинает меньше экспериментировать, направляя силы на получение награды, а не на обучение.

Эксперт также добавила, что неудача может стать причиной серьезного стресса и обернуться избеганием сложных задач в будущем, если вознаграждение было особенно высоким.

«Поощряйте усилия, а не только результат: «Ты много занимался, и это дало плоды!» Делайте акцент на радости познания и гордости за себя. Используйте нематериальные способы признания: внимание, время, доверие. Создавайте традиции, которые связывают достижения с положительными эмоциями семьи», — объяснила она.

Гештальт-терапевт Ирина Смолярчук до этого говорила, что у зумеров есть много преимуществ перед миллениалами — в частности, их выгодно отличает умение идти на компромисс, не пытаться казаться самостоятельными и проявлять протестное настроение. По словам эксперта, представителей поколения Z можно коротко охарактеризовать как «вменяемо прагматичных» людей, далеких от истероидов, готовых отказаться от комфорта в пользу своей независимости. Напротив, зумеры готовы показать несамостоятельность, если это им более выгодно.

