Россиянам объяснили, что делать, если ребенка не пустили на сдачу ОГЭ и ЕГЭ

Если ребенка не пустили к экзамену из-за отказа сдать запрещенную вещь, он и его родители вправе обратиться в конфликтную комиссию. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Рособрнадзор запрещает досматривать детей — буквально нельзя касаться ни их самих, ни их вещей. Однако сохранится прохождение рамки металлодетектора. Если ребенок «звенит», нужно показать вызвавший реакцию предмет. Сдавать его или нет, школьник решает сам. Можно передать вещь организаторам на хранение или оставить маме или папе — родителям предоставляют право сопровождать школьника во время досмотра», — отметил Толмачев.

Парламентарий обратил внимание, что многое зависит от того, что «звенит»: телефон и наушники надо сдать, но если речь о каком-то медицинском приборе, то он остается при ребенке.

«На этот случай нужно иметь при себе медицинский документ, который подтверждает необходимость ношения аппарата. Если школьник будет упорно отказываться от сдачи запрещенного к проносу в экзаменационную аудиторию предмета, его могут не допустить к испытанию. Во-первых, это нарушение процедуры экзамена. А во-вторых, ребенок, который пытается пронести с собой «запрещенку» и намеревается с ее помощью сдать экзамен, ставит себя в неравное положение по отношению к другим ребятам. Так нельзя», — сказал Толмачев.

Если же ребенка не допустили к сдаче ЕГЭ из-за отказа сдать запрещенную вещь и нарушения правил проведения экзамена, можно повторить попытку сдать экзамен в резервные сроки.

«В случае несогласия с решением о недопуске школьник и его родители вправе обратиться в конфликтную комиссию. Она рассматривает вопросы, связанные исключительно с процедурой проведения экзамена, а не с содержанием работ. Также в ее компетенции — апелляции относительно полученных за экзамен баллов. Прямо в пункте проведения экзамена школьник пишет заявление, перечисляет произошедшие события и передает бумагу представителю государственной экзаменационной комиссии, который присутствует на месте. ГЭК передает апелляцию в конфликтную комиссию, которая рассматривает ситуацию с привлечением свидетелей, использованием видеозаписей. Однако в любом случае недопуск к экзамену автоматически означает перенос сдачи на резервные даты. Поэтому совет: лучше обязательно следовать правилам проведения экзамена и просьбам его организаторов», — заключил Толмачев.

