Временные ограничения ввели в московском аэропорту

В московском аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Там пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Рано утром 4 мая аналогичные ограничения сняли в московском аэропорту Внуково. В ведомстве пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Также Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково и Домодедово работали по согласованию с компетентными органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.

4 мая ограничения на полеты ввели в аэропорту Челябинска (Баландино).

Обычно ограничения вводятся на фоне атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 4 мая сбили 117 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над 14 регионами России.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.