В аэропорту Челябинска введены ограничения на полеты

В аэропорту Челябинска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Челябинска (Баландино) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого аэропорту Большое Савино в Перми ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Ране утром 4 мая аналогичные ограничения сняли в московском аэропорту Внуково. В ведомстве пояснили, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Также Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково и Домодедово работали по согласованию с компетентными органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.

Обычно ограничения вводятся на фоне атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 4 мая сбили 117 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над 14 регионами России.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.