Председатель Верховного суда Дагестана ушел в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России удовлетворила заявление председателя Верховного суда Республики Дагестан Федора Щукина о прекращении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

Там пояснили, что Щукин уходит в почетную отставку.

30 апреля президент России Владимир Путин объявил, что действующий глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу на своем посту и переходит на другую должность. После этого председатель Народного собрания предложил кандидатуру Щукина.

Президент отметил, что глава ВС Дагестана «человек порядочный, последовательный и честный» и «в Москве известен», после чего поддержал кандидатуру Щукина на пост главы республики. Также он одобрил назначение заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

