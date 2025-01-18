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На Москве-реке опрокинулся катер с полицейскими

SHOT: на северо-западе Москвы перевернулся полицейский катер
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Petrov Sergey/Global Look Press

В Москве-реке на северо-западе столицы перевернулся полицейский катер. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Согласно публикации, инцидент произошел в районе Хорошево-Мневники около 22:00. По неизвестной причине лодка, на которой находились два полицейских, опрокинулась, из-за чего мужчины оказались в воде.

Как уточняется в посте, очевидцы вызвали спасателей, которые помогли правоохранителям выбраться на берег. Катер собираются забрать позднее.

Днем в Санкт-Петербурге Mercedes упал в Обводный канал. На нерегулируемом перекрестке набережной и Рыбинской улицы 37-летний водитель Skoda не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которой управляла 37-летняя женщина. После этого ее автомобиль развернуло. По неизвестной причине Mercedes резко двинулся в сторону канала, пробил ограждение и упал в воду.

Очевидица ДТП Лилия рассказала «Газете.Ru», что двое прохожих спустились в воду, чтобы спасти людей из автомобиля. По ее словам, спасатели приехали на место ЧП только спустя 20 минут после случившегося, а с самого утра светофоры на перекрестке в районе места ДТП не работали и ничего не регулировали.

Ранее голый мужчина устроил заплыв по Москве-реке.

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