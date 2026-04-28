В Госдуме пообещали избавить врачей и учителей от лишней бюрократии

Володин: ГД разработает законы о сокращении бюрократии в медицине и педагогике
Госдума проработает вопрос о возможности законодательно снизить бюрократическую нагрузку на российских врачей и учителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам опроса, который сам же провел среди подписчиков.

По его словам, почти треть опрошенных (29%) заявили, что бюрократическая нагрузка на педагогов и медиков в стране выросла. Подавляющее большинство участников опроса (65,5%) при этом считают, что она осталась прежней.

Кроме того, добавил Володин, жалобы на проблему с большим количеством дополнительной работы с документацией поступают и из самого врачебного сообщества.

«Все это говорит о необходимости принятия мер по снижению документационной нагрузки в сферах образования и здравоохранения», — заявил спикер Госдумы, напомнив, что соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

По словам Володина, профильные комитеты Госдумы уже получили задание разработать законопроекты, позволяющие решить этот вопрос, и в ближайшее время о результатах их работы будет объявлено публично.

Ранее Путин призвал решать вопросы с пенсиями «без лишней бюрократии».

 
