В Перми ввели ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Большое Савино в Перми ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиация.

Сообщение об этом было опубликовано в 7:18 мск. В ведомстве уточнили, что меры связаны с безопасностью полетов.

Незадолго до этого аналогичные ограничения сняли в московском аэропорту Внуково. В ведомстве пояснили, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Также Росавиация сообщала, что аэропорты Внуково и Домодедово работали по согласованию с компетентными органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.

Накануне прием и отправку самолетов приостанавливали в восьми аэропортах — в Пскове, Череповце, Ярославле, Уфе, Челябинске, Москве и

Екатеринбурге. Ограничения до сих пор действуют в екатеринбургском Кольцово, челябинском Баландино, Уфе и Пскове.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.