Онищенко раскрыл две смертельно опасные привычки людей

Алкоголь и курение, в том числе вейпов, являются смертельно опасными привычками большого количества людей. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, курение и алкоголь «больше всего вредят и в индивидуальном, и в популяционном плане».

1 мая Онищенко заявил, что труд является одним из ключевых условий здорового и активного долголетия. Академик пояснил, что активное долголетие напрямую связано с деятельностью человека. По его словам, важно ощущать свою полезность для других, а этого можно достичь через работу, творчество, познание мира и участие в общественно значимой деятельности.

В конце апреля Онищенко сказал, что основными смертоносными болезнями в ближайшие пять лет останутся сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп.

Специалист отметил, что у гриппа с течением времени меняются штаммы. Однако он продолжит занимать первое место по смертности среди инфекционных заболеваний, предупредил эпидемиолог. По его словам, гриппозная инфекция провоцирует развитие кардиологических заболеваний и может приводить к осложнениям.

Ранее Онищенко призвал россиян не уезжать из страны на майские праздники.