Онищенко раскрыл главный секрет активного долголетия

Онищенко: работа и творчество продлевают жизнь
DavideAngelini/Shutterstock/FOTODOM

Труд является одним из ключевых условий здорового и активного долголетия. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что активное долголетие напрямую связано с деятельностью человека. По его словам, важно ощущать свою полезность для других, а этого можно достичь через работу, творчество, познание мира и участие в общественно значимой деятельности.

Онищенко также добавил, что в рамках политической программы стоит задача увеличить среднюю продолжительность жизни, при этом речь идет именно о долгой и активной жизни.

Еще один простой, но важный секрет долголетия раскрыл кардиолог и идеолог Клубов Здоровья RODINA Александр Орлов. Он рассказывал, что, помимо активного образа жизни питание является наиболее важным фактором, который влияет на продолжительность жизни. По его словам, вероятность долголетия снижает высокоуглеводная диета с избытком простых углеводов.

Ранее врач назвал неожиданную причину женского долголетия.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

