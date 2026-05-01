Онищенко раскрыл главный секрет активного долголетия

Труд является одним из ключевых условий здорового и активного долголетия. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он пояснил, что активное долголетие напрямую связано с деятельностью человека. По его словам, важно ощущать свою полезность для других, а этого можно достичь через работу, творчество, познание мира и участие в общественно значимой деятельности.

Онищенко также добавил, что в рамках политической программы стоит задача увеличить среднюю продолжительность жизни, при этом речь идет именно о долгой и активной жизни.

Еще один простой, но важный секрет долголетия раскрыл кардиолог и идеолог Клубов Здоровья RODINA Александр Орлов. Он рассказывал, что, помимо активного образа жизни питание является наиболее важным фактором, который влияет на продолжительность жизни. По его словам, вероятность долголетия снижает высокоуглеводная диета с избытком простых углеводов.

