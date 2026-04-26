Названы основные смертоносные болезни на ближайшие пять лет

Онищенко заявил, что грипп и рак останутся основными смертоносными болезнями
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Основными смертоносными болезнями в ближайшие пять лет останутся сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп. Об этом журналистам ТАСС сообщил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Специалист отметил, что у гриппа с течением времени меняются штаммы. Однако он продолжит занимать первое место по смертности среди инфекционных заболеваний, предупредил эпидемиолог. По его словам, гриппозная инфекция провоцирует развитие кардиологических заболеваний и может приводить к осложнениям.

Как сказал Онищенко, за последние два десятилетия список болезней с высокой смертностью не претерпел изменений. Даже во время пандемии коронавируса грипп наносил не меньше вреда. Благодаря ограничительным мерам, которые власти вводили для предотвращения распространения COVID-19, люди меньше болели и гриппом.

«А появление каких-то новых инфекций. <...> Сейчас мы говорим об оспе обезьян — она уже зашла в человеческую популяцию. Но на первом месте холера», — подчеркнул академик РАН.

Он пояснил, что в 60-х гг. прошлого века началась седьмая пандемия холеры, которая в мире не закончилась до сих пор. Но для России она малоактуальна, заверил специалист.

Ранее в поте человека обнаружили молекулу, которая подавляет вирус гриппа.

 
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
