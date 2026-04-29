Академик РАН призвал россиян не уезжать из страны на майские праздники

Уезжать из России на майские праздники не следует, поскольку резкая перемена климата и времени может негативно сказаться на здоровье человека. Об этом рассказал РИА Новости академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, даже если все будет хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени будет для человека не отдыхом, а добровольно организованным стрессом.

Академик призвал лучше спланировать будущий отдых и отправиться в отпуск летом. Также ученый посоветовал на майских праздниках отдать предпочтение поездкам за город.

До этого Онищенко заявил, что Россия является самой безопасной страной для отдыха, потому что на ее территории нет инфекций.

Директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер рассказал, что в майские праздники россияне чаще отдают предпочтения южным направлениям, таким как Краснодарский край, Крым и Минеральные Воды. Помимо этого, популярностью пользуются Москва и Подмосковье.

