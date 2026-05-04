В Иркутской области медведь задрал лошадь

Медведь вышел к людям и задрал жеребенка в Иркутской области. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в селе Большая Тарель. Местная жительница рассказала, что зверь напал на лошадь примерно в 100 метрах от жилых домов.

До этого биолог-охотовед Владимир Гордиенко рассказал, что весеннее пробуждение медведей от спячки не повышает их агрессивность. Он пояснил, что у хищников после зимы осталось достаточно жира, чтобы дождаться появления съедобных растений спустя пару месяцев. По его словам, после пробуждения у особей репродуктивного возраста начинается подготовка к гону, которая и вызывает повышение агрессивности.

В конце апреля в Питкярантском округе у водопада «Белые мосты» в Карелии пара встретилась с медведем на прогулке. Испуганные туристы решили спрятаться от хищника на дереве, после чего вызвали экстренные службы. На дереве девушка и парень оставались около двух часов. Прибывшие на место спасатели помогли им спуститься на землю и доставили до автомобиля.

