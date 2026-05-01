Путин напомнил о силе и способностях белого медведя

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с воспитателями детского сада «Рябинка» в поселке городского типа Палана Камчатского края рассказал о силе медведя. Об этом сообщает РИА Новости.

Воспитатели Кирилл Косыгин и Анна Чуприна рассказали Путину, что живут вблизи Охотского моря, сильных морозов в населенном пункте нет, что позволяет семье гулять с детьми круглый год.

По словам президента России, там полно медведей, они ходят кругом, как «бездомные собаки», что, по его мнению, жутковато. Путин добавил, что медведи это опасные, быстрые животные, которые плавают и лазают по деревьям.

«Серьезная машина!» — добавил президент.

До этого сообщалось, что медведь напал на американских военнослужащих в городе Анкоридже, где летом прошлого года состоялись очные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации журналистов, подвергшиеся нападению солдаты получили травмы. Однако в публикации не уточняется, в каком именно состоянии находятся пострадавшие. Известно только, что, защищаясь от дикого зверя, военнослужащие применили слезоточивый газ.

Ранее россиянам объяснили, как спастись при встрече с диким животным в лесу.

 
