В Карелии молодая пара часами пряталась на дереве от медведя

В Карелии мужчина и девушка спрятались от медведя на дереве и сидели там часами. Об этом сообщает региональный Госкомитет по безопасности.

Инцидент произошел 29 апреля в Питкярантском округе у водопада «Белые мосты». Мужчина с девушкой прогуливались там и заметили медведя — испуганные туристы решили спрятаться от хищника на дереве.

Забравшись повыше, они обратились в экстренные службы. На дереве они в результате просидели около двух часов. Прибывшие на место спасатели помогли туристам спуститься на землю и доставили их до их автомобиля.

До этого россиян предостерегли от попыток спрятаться на дереве от медведя в лесу. Медведи, особенно бурые и гризли, умеют подниматься на деревья.

Ранее россиянам рассказали, что делать при встрече с диким зверем в городе.