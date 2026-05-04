В Японии медведь напал на женщину прямо на улице города

В японском городе Тояма, расположенном в 300 км от Токио, на женщину прямо на улице напал медведь. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в вечернее время, когда 40-летняя японка выгуливала свою собаку. Женщину доставили в больницу, ее жизнь находится вне опасности.

После нападения хищника местный школьный совет отложил начало занятий в близлежащих учебных заведениях и попросил родителей сопровождать своих детей в школу и обратно. Городские власти организовали поиски медведя в городе и находящихся неподалеку лесных массивах. При этом использовались полицейский вертолет и беспилотник. Спустя некоторое время охотникам удалось обнаружить и ликвидировать зверя.

30 апреля сообщалось, что в Карелии мужчина и девушка спрятались от медведя на дереве и сидели там часами.

За день до этого в Японии охотник пострадал из-за нападения медведя, в которого успел выстрелить.

Ранее россиянам рассказали, что делать при встрече с диким зверем в городе.