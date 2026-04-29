Медведь напал на 60-летнего охотника после того, как тот выстрелил

В Японии охотник пострадал из-за нападения медведя, в которого успел выстрелить

В Японии медведь получил пулю и едва не растерзал охотника, который в него выстрелил. Об этом сообщает NHK.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, в префектуре Хоккайдо. Бурый медведь напал на одного из пяти охотников, которые отправились в лес, чтобы отстреливать животных, выходящих из спячки.

Группа заметила хищника с расстояния 150 метров. Ханада Юдзи выстрелил, и увидел, как медведь скатился по склону. Его 60-летний напарник приблизился и выстрелил второй раз, тогда зверь набросился, укусив его за голову и поцарапав.

По словам Юдзи, им пришлось сделать множество выстрелов, прежде чем медведь весом около 300 килограммов перестал подавать признаки жизни. Пострадавшего госпитализировали, он оставался в сознании, несмотря на большую кровопотерю. Сейчас он находится в больнице.

Ранее медведь растерзал женщину во время прогулки с сыном в горах Польши.