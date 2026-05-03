Появились подробности о пострадавших при крушении вертолета в Таиланде

Пассажиры, находившиеся в упавшем в Таиланде вертолете, получили ушибы и ссадины
Пилот и пассажир потерпевшего крушение в Таиланде вертолета получили только ушибы и ссадины. Об этом сообщили в полиции, передает РИА Новости.

«В вертолете находились его владелец, пилотировавший вертолет, и на пассажирском месте механик, обслуживавший вертолет, сообщили сотрудники полиции провинции Самутпракан, расследующие аварию. Оба получили только легкие травмы: ушибы и ссадины», — рассказали в ведомстве.

3 мая издание Bangkok Post сообщило о нескольких пострадавших при крушении вертолета в провинции Самутпракан в Таиланде. По данным газеты, вертолет упал в воскресенье утром за заправочной станцией в районе Муанг. Причины происшествия все еще неизвестны.

Незадолго до этого стало известно, что в результате жесткой посадки пассажирского Ми-8Т в Коми вертолету оторвало хвост. Всего на борту было 24 человека. По данным Telegram-канала 112, из них трое — члены экипажа. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

Ранее в Дагестане потерпел крушение вертолет.

 
