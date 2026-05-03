В Таиланде упал вертолет рядом с заправкой

Bangkok Post: несколько человек пострадали при падении вертолета в Таиланде

Несколько человек пострадали при крушении вертолета в провинции Самутпракан в Таиланде. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

По данным газеты, вертолет упал в воскресенье утром за заправочной станцией в районе Муанг. В результате происшествия люди получили травмы.

Точное число пострадавших пока не уточняется. Причины падения вертолета также остаются неизвестными.

Незадолго до этого сообщалось, что в результате жесткой посадки пассажирского Ми-8Т в Коми вертолету оторвало хвост. Всего на борту было 24 человека. По данным Telegram-канала 112, из них трое — члены экипажа. Вертолет должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

До этого военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Крыму во время планового полета. Связь с бортом пропала накануне вечером, позднее его обломки обнаружили в горной местности. По данным Минобороны, никто на борту не выжил — шесть членов экипажа и 23 пассажира. Предварительной причиной названа техническая неисправность.

Ранее в Дагестане потерпел крушение вертолет.