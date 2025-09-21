На Волге перевернулась лодка с людьми

В Нижегородской области трое мужчин перевернулись на лодке, один не выжил

В районе села Просек на Волге перевернулась лодка с тремя мужчинами. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МЧС по Нижегородской области.

В ведомстве рассказали, что очевидцы с проплывавшего мимо судна спасли двух человек. Однако третий мужчина не выжил.

После инцидента в МЧС напомнили, что нельзя выходить на реку в шторм, на неисправной лодке, без средств связи и, не ставя в известность близких. Кроме того, нужно обязательно надевать спасательный жилет.

В середине августа на Волге туристы застряли на сломанном катере. Компания отправилась кататься по реке, но из-за сильного ветра двигатель судна заглох и его снесло течением. Двое мужчин и женщина связались со спасателями, но тем не удалось сразу их найти из-за того, что у отдыхающих плохо работала навигация. В итоге туристы около пяти часов дрейфовали на сломанном катере в ожидании помощи.

Ранее туристу удалось выжить во время дрейфа в Охотском море.