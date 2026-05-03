СМИ: в Шереметьево случился «багажный» коллапс

Baza: в Шереметьево люди часами не могут получить свой багаж

В аэропорту Шереметьево люди часами не могут получить свой багаж, пишет Telegram-канал Baza.

«По словам пассажиров, чемоданы приходится ждать часами из-за очень тщательного досмотра. По данным «Базы», сотрудники таможни закрыли зеленый коридор и проверяют абсолютно всех. Из-за этого скопились гигантские очереди, а время ожидания выхода из аэропорта кратно увеличилось», — говорится в посте.

Как отмечают журналисты, очередь собирается и на выход из аэропорта.

Утром 3 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево были сняты. В Росавиации отмечали, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Начиная с ночи, Москву периодически пытаются атаковать украинские дроны. Общее число сбитых беспилотников к настоящему моменту достигло восьми.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.