В Амурской области затонул теплоход, «зимовавший» на реке

Теплоход «Павлин» затонул в Амурской области. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, ЧП произошло в затоне администрации Благовещенского района внутренних водных путей ФБУ «Администрация Амурводпуть». Судно находилось на зимнем отстое.

«На место выехал Благовещенский транспортный прокурор Владислав Закаблуковский, организована проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в данный момент сотрудники профильных служб устанавливают причины случившегося.

28 февраля пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила о столкновении двух грузовых судов в акватории Финского залива. Как рассказали в надзорном ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды на месте происшествия выявлено не было. Прокуратура на фоне случившегося организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Ранее в Ленинградской области иностранное судно навалилось на причал.

 
