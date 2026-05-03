Самолет, летевший из Новосибирска в Азербайджан, совершил экстренную посадку

Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Самолет Новосибирск-Баку совершил экстренную посадку в Омске из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП», ссылаясь на перевозчика S7.

«После приземления его госпитализировали. Сейчас борт с остальными пассажирами готовится к продолжению полета», — сказано в посте.

Других подробностей не приводится.

До этого самолет авиакомпании «Азимут» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Там отметили, что самолет следовал по маршруту «МоскваТбилиси». В пресс-службе добавили, что в настоящее время борт готовится к вылету по маршруту следования.

Местный портал Volganet сообщал, что медицинская помощь потребовалась 69-летней женщине, имеющей онкологическое заболевания 4-й стадии. Во время экстренной посадки ее спасти не удалось.

20 апреля рейс Санкт-ПетербургСтамбул турецкой авиакомпании Pegasus Airlines подал сигнал бедствия, после чего приземлился в Румынии. Причиной тому стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Как позже выяснилось, это был знаменитый скрипач Сергей Стадлер.

Медиков на рейсе не оказалось, 60-летниму мужчине пытался помочь экипаж своими силами прямо на борту. После приземления в Бухаресте к спасению деятеля искусства подключились врачи, но безуспешно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажир угрожал взорвать самолет и вынудил совершить экстренную посадку.

 
