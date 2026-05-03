Росавиация сняла ограничения в трех аэропортах

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Нижний Новгород (Чкалов) и Калуга (Грабцево).

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Их сняли в 13:41 по мск для Внуково и Нижнего Новгорода. Следом, в 13:49, появилось сообщение о возобновлении работы аэропорта Калуги.

Ограничения в Калуге ввели в 9:23, во Внуково — в 9:59, в Нижнем Новгороде они действовали с 20:21 2 мая.

Как сообщили в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России.

В частности, в Ленинградской области отражена массированная атака Вооруженных сил Украины, сбито более 60 беспилотников, сообщал губернатор Александр Дрозденко. По его словам, ключевой целью противника стал морской торговый порт Приморск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что в Пулково после снятия ограничений задерживаются десятки рейсов.

 
