В России предсказали новые покушения на Дональда Трампа

Jonathan Ernst/Reuters

Покушение, которое произошло 25 апреля в отеле Washington Hilton, станет далеко не последним из тех, что будут ждать Дональда Трампа, пока он находится на посту президента США. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Малек Дудаков.

«Я не исключаю, что мы увидим еще довольно большое количество такого рода прецедентов политического насилия. Обстановка в США обострена до предела, наэлектризована, и, конечно, уровень политического насилия продолжает расти. Я бы сказал, что Штаты возвращаются в свои шестидесятые, когда количество политических покушений и убийств было каким-то рекордным. Сначала было убийство президента Кеннеди, потом Мартина Лютера Кинга, Малькольма Икс, Боба Кеннеди», — пояснил спикер.

Интересным можно считать украинский след в этом покушении, хотя основные претензии нападавшего все же были связаны с нынешней войной в Иране, отметил политолог.

«Нападавший очевидно был человеком леволиберальных взглядов, а потому активно критиковал Трампа за отказ от поддержки Украины. Однако в Штатах к этой теме уже достаточно негативное отношение среди населения, никто не хочет продолжать тратить кучу денег на поддержку Киева», — заключил Дудаков.

В минувшие выходные президент Дональд Трамп пережил очередное покушение. 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Президент и все представители администрации, находившиеся в этот момент в отеле, были быстро эвакуированы, а нападавшего задержали. Позже оказалось, что обвиняемый Коул Томас Аллен был недоволен политикой администрации Трампа и критиковал его не только за войну в Иране, но и приостановку помощи Украине.

