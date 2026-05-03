Роспотребнадзор оценил пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе

Пробы воды и воздуха в Туапсе Краснодарского края, взятые после пожаров на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода из-за атак ВСУ, соответствуют норме. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в мессенджере «Макс».
«В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативами», — говорится в публикации.
Также власти Краснодарского края намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.
Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в Туапсе укрепляли защитное сооружение, чтобы не допустить разлива нефти в море.