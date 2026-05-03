Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Роспотребнадзор оценил пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе

Роспотребнадзор: в Туапсе пробы воды и атмосферного воздуха соответствуют норме
Борис Морозов/РИА Новости

Пробы воды и воздуха в Туапсе Краснодарского края, взятые после пожаров на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода из-за атак ВСУ, соответствуют норме. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в мессенджере «Макс».

«В городе Туапсе после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим нормативами», — говорится в публикации.

Также власти Краснодарского края намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Туапсе укрепляли защитное сооружение, чтобы не допустить разлива нефти в море.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!