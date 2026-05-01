Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Туапсе укрепляют защитное сооружение, чтобы не допустить разлива нефти в море

Борис Морозов/РИА Новости

В Туапсе укрепляют защитное сооружение и поднимают дамбу для защиты акватории от нефтяного загрязнения из-за атаки украинских БПЛА на морской терминал. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания комиссии по чрезвычайной ситуации.

«Сейчас прикладывают все силы, чтобы не допустить попадание нефти в море», — написал он.

Губернатор отметил, что в ходе работ уже заменены отработавшие боновые заграждения на новые, продолжается очистка береговой линии.

На совещании Кондратьев также отметил, что очередная атака украинских беспилотников на Туапсе обошлась без жертв и пострадавших.

По его словам, к тушению огня на морском терминале привлечены 143 человека и 25 единиц техники.

В ночь на 1 мая в Туапсе после атаки беспилотников загорелся морской терминал.

Ранее украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!