Путин разрешил создать игорную зону в республике Алтай

Путин подписал закон о создании игорной зоны в республике Алтай
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в республике Алтай. Документ опубликован на портале pravo.gov.ru.

Новый закон включает республику в список субъектов, где могут размещаться игорные зоны. Закон вступит в юридическую силу спустя 10 дней после официального опубликования

Глава Республики Алтай Андрей Турчак еще в феврале рассказывал, что площадку для размещения игорной зоны выбрали в Майминском районе. Речь не идет о сети казино по всей республике — это локализованная территория с четкими границами, жесткими правовыми нормами и контролем со стороны государства. По предварительным оценкам, создание зоны обеспечит около тысячи новых рабочих мест и будет ежегодно пополнять бюджет минимум на 300 млн рублей. Эти деньги направят на социальные нужды.

Госдума приняла закон о создании игорной зоны в республике Алтай во втором и третьем чтениях 21 апреля. Инициатором выступило правительство, разработкой занимался Минфин. В пояснительной записке подчеркивалось, что регион имеет высокий туристический потенциал, а легализация игорного бизнеса должна увеличить поток туристов и способствовать дальнейшему развитию субъекта.

На данный момент в России работают четыре игорные зоны — в Калининградской области, Алтайском крае, Краснодарском крае и Приморском крае. Еще одна строится в Крыму.

Ранее россияне оценили предложение узаконить онлайн-казино.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

