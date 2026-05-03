В Ленинградской области отразили массированную атаку беспилотников

Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области отражена атака более 60 БПЛА

В Ленинградской области отражена массированная атака Вооруженных сил Украины, сбито более 60 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

По его словам, ключевой целью противника стал морской торговый порт Приморск.

«В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — отметил глава региона.

В ночь на 3 мая представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о переводе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге на особый режим работы. Временные ограничения касались, как приема, так и выпуска воздушных судов.

Утром они были сняты.

Кроме того, ограничения на полеты перестали действовать в аэропорту Пскова, а также на полеты в Калининград и обратно.

Ранее средства РЭБ подавили атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю.