Средства РЭБ подавили атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю

В ночь на 3 мая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали украинские дроны на подлете к Ярославлю. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами РЭБ подавлена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет», — написал он.

Глава региона предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, поэтому попросил жителей не приближаться к ним и сообщить о месте нахождения по телефону 112.

До этого сообщалось, что в Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Граждан просили не выходить на открытые участки и постараться укрыться в зданиях со сплошными стенами. Об отбое сигнала «Беспилотная опасность» в регионе пока не сообщалось.

В ночь на 3 мая губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в воздушном пространстве Ленинградской области также объявлена опасность атаки беспилотников.

Он отметил, что скорость мобильного интернета может быть снижена.

Ранее Москву попытался атаковать БПЛА.