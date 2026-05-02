Момент поджога красноярского леса случайно попал на видео с пикника

«Борус. Люди»: подпалившего красноярский лес тургида опознали по видео с пикника

Момент начала лесного пожара, охватившего Есауловскую петлю в Красноярском крае, попал на видео: гид туристической группы запустил сигнальную ракету, огонь которой вызвал возгорание. Ролик опубликовал местный Telegram-канал «Борус. Люди».

По его данным, предполагаемый поджигатель уже идентифицирован, и теперь полиция решает вопрос о том, как квалифицировать его действия с точки зрения российского законодательства.

Автор видео утверждает, что виновник возникновения пожара и следовавшие за ним туристы «просто ушли», пока остальные очевидцы из числа отдыхающих звонили в полицию и МЧС.

Все произошло на смотровой площадке, с которой из-за возвышенности открывается живописный вид на леса. Там устроила пикник большая компания — жгла костер, готовила шашлыки на мангале и пела песни под гитару. Кто-то из них снимал происходящее на видео.

В кадр попала пришедшая туда же организованная экскурсионная группа: туристы, следуя за гидом, выстроились у края обрыва, а сам он выпустил фаер из ракетницы. Судя по ролику, пожар вспыхнул внизу буквально в ту же секунду.

«За считаные секунды огонь охватил огромную территорию, люди стали задыхаться от дыма. <...> Мы даже среагировать не успели, мы тут же потеряли собаку и людей. Истерически бегали, не зная, что делать. <...> Дети плакали и кричали от ужаса», — передает рассказ очевидцев «Борус. Люди».

По словам собеседников канала, тушить пожар своими силами было бесполезно из-за густого дыма, сильного ветра и очень быстрого распространения огня. По неподтвержденным данным, площадь возгорания достигла 3,5 га.

