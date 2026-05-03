В 13 регионах России средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей

Средний размер пенсионного обеспечения свыше 30 тысяч рублей среди неработающих граждан отмечен в 13 российских регионах в марте 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

В их числе Хабаровский край (около 30 тысяч), Республика Карелия (31,5 тысячи), Архангельская область (32,5 тысячи), Республика Коми (32,7 тысячи), Республика Саха (34,4 тысячи), Сахалинская область (34,8 тысячи), Мурманская область (35,4 тысячи), Ямало-Ненецкий автономный округ (37,8 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (38,3 тысячи), Магаданская область (39 тысячи), Камчатский край (39,3 тысячи), Ненецкий автономный округ (39,8 тысячи) и Чукотский автономный округ (43,7 тысячи).

Средний размер пенсии у работающих российских граждан в марте превысил 23,4 тыс. рублей, увеличившись за год примерно на 2,5 тыс. рублей. На 1 марта 2026 года работающие пенсионеры в среднем получали 23 461 рубль. Год назад размер пенсии был около 20 972 рублей.

В мае некоторые категории пенсионеров получат повышенные выплаты. В отличие от индексации пенсий в январе и апреле, это повышение коснется лишь некоторых категорий граждан. У кого и на сколько вырастут пенсии в мае, когда ждать прибавки работающим пенсионерам и как можно повлиять на размер своей будущей пенсии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предложили увеличить МРОТ более чем вдвое.